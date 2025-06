Capacitação do Sebrae-SP abre portas no setor elétrico para moradores de Itapeva

Entre os dias 2 e 17 de junho, moradores de Itapeva participaram do curso “Aprenda fundamentos de instalações elétricas residenciais”, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social de Solidariedade e Senai. A capacitação, realizada de forma totalmente gratuita, ocorreu na Escola Móvel do Senai, estacionada na Praça de Eventos Zico Campolim.

Com carga horária total de 40 horas e aulas no período da noite, o curso ofereceu conhecimentos teóricos e práticos sobre instalações elétricas residenciais. Os participantes aprenderam conceitos fundamentais como corrente elétrica, tensão, potência e resistência, além de técnicas de instalação de circuitos, dimensionamento de condutores e leitura de projetos elétricos.

Segundo o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, a ação buscou suprir a demanda por profissionais qualificados no setor da construção civil. “O mercado de obras e reformas residenciais tem crescido de forma expressiva, mas ainda carece de mão de obra capacitada. Este curso foi pensado justamente para oferecer oportunidade de qualificação técnica acessível e de qualidade para quem deseja ingressar ou se destacar na área elétrica”, destaca.

Para a participante Solange Nascimento, o curso foi transformador. “Foi o melhor curso que eu já tive. Consegui entender de fato como se faz a elétrica residencial, e agora sou capaz de fazer. Foi muito importante e sou grata ao Sebrae-SP. Todos conseguimos montar o painel e entender o que estávamos fazendo. Quando fiz o técnico em edificações, não consegui entender o diagrama, pois na prática é diferente do papel passado na escola. Estou reformando uma casa e já tenho o entendimento necessário para eu começar”, declara.

Ao final do curso, os 16 alunos – sendo 31% deles mulheres – receberam certificado de conclusão, ampliando suas chances de atuação no mercado de trabalho local e regional. Para muitos, foi o primeiro passo rumo à formalização como prestadores de serviço ou empreendedores individuais.

“A ação fez parte de um conjunto de iniciativas voltadas à capacitação profissional e geração de renda promovidas pelo Sebrae-SP e parceiros em diversas cidades da região. Vale ressaltar a participação efetiva das mulheres neste curso, que em edições anteriores teve predominância 100% masculina. Isso reforça o interesse do público feminino em fazer parte de todos os setores da economia’, completa Wilson.