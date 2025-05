Sebrae-SP oferece 105 vagas para programa gratuito de inovação para empresas no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para microempresas e empresas de pequeno porte interessadas em participar do programa ALI Produtividade, no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira. A iniciativa é voltada para empresas das áreas de serviços, comércio e indústria e busca aumentar a competitividade dos negócios por meio de uma metodologia conduzida pelos Agentes Locais de Inovação.

Neste primeiro ciclo de 2025 serão disponibilizadas cerca de 105 vagas para as empresas da região. O programa ALI Produtividade é parte da iniciativa Brasil Mais Produtivo, uma parceria entre o Sebrae, o Governo Federal, o Senai e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O programa tem o objetivo de apoiar as empresas a identificarem desafios e implementarem soluções rápidas e de impacto por meio de um acompanhamento individualizado realizado pelos agentes, como foco em ganho de produtividade, aumento de faturamento e redução de custos.

No período de quatro meses, as empresas que buscam soluções inovadoras para aprimorar seus produtos, processos e serviços serão acompanhadas de perto pelos agentes, em encontros presenciais coletivos e individuais por empresa para compartilharem boas práticas a ampliarem a rede de contatos dos empreendedores.

Para o gestor do programa ALI Produtividade na região, Fernando Morais, quando se fala em inovação, geralmente este conceito está associado às novas tecnologias, mas vai muito além disso. “Para uma empresa inovar, ela não precisa necessariamente implementar uma nova tecnologia. A inovação pode acontecer também em outras dimensões, como na melhoria de processos, na forma de se relacionar com os clientes e na estrutura da organização, de forma que isto gere valor e bons resultados para as empresas”, explica.

A iniciativa fomenta a evolução das empresas, estimula a reflexão e o desenvolvimento de novos processos. “Temos altas expectativas para começar a atuar e colocar em prática toda metodologia, assim como os empresários também estão bastante empolgados com o trabalho a ser desenvolvido. O aumento da produtividade e a redução de custos é o que toda empresa almeja. Acredito que essa troca será de grande valor para as empresas da nossa região Sudoeste Paulista”, disse a agente ALI, Karen Moreira.

As vagas são limitadas, e os interessados em participar gratuitamente do programa podem se inscrever até o dia 1º de junho pelo site. Também podem inscrever-se e obter mais informações pelo telefone (15) 3526-6030 ou na unidade do Sebrae-SP, localizada à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro em Itapeva; ou nas 21 unidades do Sebrae Aqui nos municípios da região.

(Via Sebrae SP / Na imagem: Parte da equipe do Sebrae-SP no Sudoeste Paulista e Agentes Locais de Inovação)