PALESTRA DO SEBRAE MOSTRA COMO A IA PODE IMPULSIONAR VENDAS

Pensando no avanço da inteligência artificial nos negócios, o Sebrae-SP, em parceria com o Fecomercio e Sindicato do Comércio Varejista de Itapeva, oferece a palestra ‘O futuro do varejo: Como a IA pode acelerar suas vendas’, que será ministrada por Kurth Tonn – especialista em IA aplicada ao varejo e consultor de negócios com mais de dez anos de experiência em aumentar vendas no comércio.

“Com a evolução acelerada da tecnologia e a crescente demanda por experiências mais personalizadas, a Inteligência Artificial está se consolidando como uma das principais ferramentas de transformação no setor varejista. De pequenas lojas a grandes redes, empresas têm apostado em soluções baseadas em dados para otimizar processos, fidelizar clientes e aumentar a rentabilidade”, conta o gerente de negócios do Sebrae-SP, Wilson Borges.

O evento ocorre no dia 17 de julho, das 9h às 11h, no plenário da Câmara Municipal de Itapeva, localizado à Avenida Vaticano, 1135, Jardim Europa e faz parte do programa Loja do Futuro. As vagas são limitadas, as inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/TJVaURCEKZ.

“O Loja do Futuro tem dois eixos importantes. O primeiro é ajudar a empresa a se conectar melhor digitalmente com o mercado no que se refere às mídias digitais, produção de vídeos e canais de vendas on-line. E o segundo é aperfeiçoar o espaço físico da loja contemplando desde a forma de exposição dos produtos até melhorias no layout das vendas e o visual merchandising da loja”, explica Wilson.

SERVIÇO

‘O futuro do varejo: Como a IA pode acelerar suas vendas’

Data: 17 de julho (quarta-feira)

Horário: Das 9h às 11h

Local: Câmara Municipal de Itapeva

Endereço: Avenida Vaticano, 1135, Jardim Europa – Itapeva

Inscrição: https://forms.office.com/r/TJVaURCEKZ