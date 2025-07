Sebrae-SP leva 170 empreendedores do Sudoeste Paulista à 30ª edição da Hortitec

Nos dias 26 e 27 de junho, o Sebrae-SP promoveu uma missão empresarial à 30ª edição da Hortitec, uma das maiores feiras de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas da América Latina. A ação contou com a parceria das Prefeituras Municipais da região e levou 170 produtores e empreendedores do Sudoeste Paulista para Holambra, também no interior paulista.

A missão reuniu participantes dos municípios de Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itapeva, Itararé, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí, os quais puderam obter experiência voltada à inovação, realizar negócios e trocar conhecimentos no setor. Ao todo, quatro ônibus foram disponibilizados, sendo dois por dia, em uma ação voltada ao fortalecimento do agronegócio regional.

A Hortitec 2025 contou com a presença de 520 empresas expositoras, nacionais e internacionais, que apresentaram inovações tecnológicas voltadas à otimização da produção, redução de perdas, melhoria da qualidade e soluções para os impactos das mudanças climáticas. Segundo a organização, a feira recebeu cerca de 32 mil visitantes e movimentou aproximadamente R$ 600 milhões.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Raphael Gustavo, destacou a importância da participação dos empreendedores da região. “A Hortitec é um ponto de encontro estratégico para produtores e profissionais do setor hortifrutícola. É um ambiente propício para acessar tecnologias, ampliar o networking e adquirir conhecimento essencial por meio de palestras e painéis técnicos. Os produtores do Sudoeste Paulista voltaram com novas perspectivas e ferramentas para aplicar em seus negócios”, avalia.

Entre os destaques da edição deste ano estiveram soluções em agricultura de precisão, inteligência artificial, estufas inteligentes, nutrição de plantas, irrigação, sementes, biotecnologia, defensivos, embalagens, ferramentas e máquinas agrícolas. Além disso, a feira contou com a presença de instituições financeiras, que apresentaram linhas de crédito específicas para o setor rural, com foco em investimento e custeio.

A missão proporcionou aos participantes uma oportunidade única de atualização profissional e acesso direto às principais tendências e tecnologias do mercado. Para a produtora Alessandra Ramos, de Barra do Chapéu, a experiência foi enriquecedora. “Gostei de poder conhecer novos produtos e materiais que facilitam o dia a dia do agricultor, que tenta reduzir custos e aumentar a produtividade, já que é o mercado quem define o preço da mercadoria. Acredito que o Sebrae-SP abre portas para o acesso à informação em todos os setores e principalmente para os empreendedores do campo”, enfatiza.

Entre os participantes da missão, também esteve o engenheiro florestal de Itapeva, Jeovani Chrischner, que destaca a importância da ação. “Muito importante esse apoio do Sebrae-SP para os agricultores da região e para os técnicos da extensão rural. A Hortitec é a maior feira de horticultura e cultivo protegido do Brasil. Tudo de melhor e mais moderno neste segmento está nesta feira. Eu tive o prazer de participar e só tenho a agradecer ao Sebrae pelo apoio”.

