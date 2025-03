Sebrae-SP promove palestra gratuita com Giovana Antonelli em comemoração ao mês da mulher

Em comemoração ao mês da mulher, o Sebrae-SP realiza uma palestra online com Giovana Antonelli na próxima terça-feira (25/3), às 15h. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita pelo endereço https://bit.ly/GioAntonelliNoSebrae. O link para acesso ao evento será enviado no e-mail cadastrado.

Ao longo da apresentação, Antonelli – que tem mais de 100 produtos licenciados e é fundadora da Giolaser – falará sobre sua jornada empreendedora e quais estratégias foram adotadas para superar desafios e dificuldades. Além disso, a empreendedora destaca a importância de se conectar com os valores e sonhos autênticos para traçar uma jornada de sucesso.

Giovanna Antonelli ficou conhecida pelos papéis em novelas como Laços de Família (2000), O Clone (2001), Da Cor do Pecado (2004), Salve Jorge (2012), Segundo Sol (2018), Quanto Mais Vida, Melhor! (2021) e Beleza Fatal (2024).

Empreendedorismo Feminino no Brasil

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, as mulheres à frente de um negócio têm renda 24% menor que os homens, mesmo com mais escolaridade.

Dentro do universo de donas de negócios, 72,4% têm ensino médio completo ou mais; e o ensino superior já é realidade para quase 29% dessas mulheres. A vantagem do percentual de empresárias com Ensino Superior ou mais em relação aos homens que empreendem é de mais de 13 pontos percentuais.

Apesar dessa escolaridade maior, o rendimento médio real das mulheres donas de negócios no quarto trimestre de 2024 foi de R$ 2.867, o que representa 24,4% menos do que os homens que empreendem. Um dado que serve de alento é que essa diferença já foi maior: de 30,3% no quarto trimestre de 2012, início da série histórica.

SERVIÇO

Palestra online gratuita com Giovana Antonelli

Data: 25 de março (terça-feira)

Horário: das 15h às 16h

Inscrição: https://bit.ly/GioAntonelliNoSebrae