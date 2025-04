Sebrae-SP oferece curso gratuito em Capão Bonito para ensinar técnicas artísticas em unhas

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social, Secretaria de Desenvolvimento Social, Associação Comercial, Casa do Empreendedor, Senai e Sebrae Aqui, oferece o curso ‘Aprenda técnicas para realizar unhas artísticas’, em Capão Bonito. As aulas são presenciais, gratuitas e acontecem de 10 a 30 de abril, das 18h às 22h, no Centro de Capacitação, localizado à Rua Massaichi Kakihara, 721, Vila São Paulo. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

O curso, que também faz parte do programa Cidade Empreendedora, é direcionado para quem deseja ser um potencial empreendedor, ou já desempenha a função e quer se aprimorar. A capacitação será composta por três etapas. Nas duas primeiras serão ensinadas noções de organização financeira e conceitos de marketing para venda de serviços. Na etapa subsequente serão ensinadas técnicas sobre decoração artística das unhas com diversos materiais, colocação de unha postiça e criação de adesivos.

“O setor da beleza tem se mostrado cada vez mais diversificado e inovador, com novas tecnologias, serviços personalizados e um número crescente de consumidores que buscam não apenas cuidados estéticos, mas também bem-estar emocional e uma experiência diferenciada. Por isso, é essencial estar sempre antenado nas novidades e se aprimorar sempre. De acordo com pesquisa do Sebrae, em 2024, o Brasil testemunhou um crescimento significativo no setor de beleza, com a abertura de mais de 170 mil pequenos negócios. O próximo pode ser o seu”, enfatiza o consultor de negócios do Sebrae-SP, Eduardo Galvão.

SERVIÇO

‘Aprenda técnicas para realizar unhas artísticas’

Data: 10 a 30 de abril

Horário: Das 18h às 22h

Local: Centro de Capacitação

Endereço: Avenida Massaichi Kakihara, 721, Vila São Paulo – Capão Bonito

Inscrição: https://bit.ly/UnhasArtisticasCapaoBonito