Sebrae-SP abre inscrições para curso gratuito de fabricação de compotas e geleias em Capão Bonito

Dezoito pessoas de Capão Bonito poderão participar do curso ‘Prepare e venda compotas e geleias artesanais’ promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social, Secretaria de Desenvolvimento Social, Associação Comercial, Casa do Empreendedor, Senai e Sebrae Aqui. A capacitação será realizada de 10 a 23 de abril, das 13h às 17h, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado à Rua 9 de Julho, 768, Centro.

O curso faz parte do programa Cidade Empreendedora, no qual os participantes terão uma imersão completa no universo da produção de doces artesanais, desde a seleção das melhores frutas até o acabamento, conforme normas de segurança e higiene no trabalho.

Durante a capacitação, os alunos potenciais empreendedores recebem instruções sobre como gerir um pequeno negócio e técnicas de vendas e finanças. O consultor de negócios do Sebrae-SP, Eduardo Galvão, afirma que o curso permite “contribuir para o desenvolvimento local ao qualificar pessoas rumo ao empreendedorismo ou ao mercado de trabalho, sendo geração de emprego e renda a principal missão do programa Cidade Empreendedora de Capão Bonito”.

SERVIÇO

‘Prepare e venda compotas e geleias artesanais’

Data: 10 a 23 de abril

Horário: Das 13h às 17h

Local: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua 9 de Julho, 768, Centro – Capão Bonito

Inscrição: https://bit.ly/CompotaseGeleiasCapaoBonito