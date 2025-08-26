Sebrae-SP realiza capacitação sobre autoconhecimento e propósito nesta terça-feira (26)

Ação acontece na Carreta da Mamografia, que está estacionada na Praça de Eventos Zico Campolim

Nesta terça-feira, 26 de agosto, o Sebrae-SP promove uma capacitação gratuita com foco em autoconhecimento e propósito, voltada ao público em geral. A palestra será ministrada por Ana Karla Gussão, analista de negócios do Sebrae-SP, a partir das 19h, na Carreta da Mamografia, que está estacionada na Praça de Eventos Zico Campolim, em Itapeva.

A ação integra uma série de atividades voltadas ao desenvolvimento humano e empreendedor, e propõe uma reflexão prática sobre o impacto do autoconhecimento na vida pessoal e nos negócios.

Segundo Ana Karla “o objetivo da capacitação é estimular os participantes a identificarem seus valores, fortalecer sua identidade pessoal e profissional e alinhar suas decisões ao seu propósito de vida, gerando mais clareza e assertividade no dia a dia. A atividade é aberta ao público e não requer inscrição prévia.