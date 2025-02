Sebrae-SP promove evento sobre crédito para orientar empreendedores do Alto Vale do Ribeira

Instituições vão apresentar soluções financeiras estratégicas para impulsionar o crescimento dos negócios

O Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial de Apiaí, Prefeitura Municipal e instituições financeiras como Banco do Brasil, Banco do Povo, Caixa Econômica Federal, Cresol, Desenvolve SP, Santander e Sicredi, irá oferecer o programa ‘Rodada de Crédito’ para o Alto Vale do Ribeira.

O evento é gratuito e será realizado no dia 18 de fevereiro, às 19h, na sede do Rotary Club, localizada à Rua Maestro Carlos Spino do Nascimento, 54, Jardim Paraíso, em Apiaí. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/8ESVBHVj4P.

Com o apoio do Sebrae-SP e das financeiras, os empreendedores têm a oportunidade de ampliar o seu negócio ou executar um projeto por meio de financiamento. O evento tem como principal objetivo orientar os investidores sobre as linhas de crédito disponíveis, que melhor se encaixam no seu negócio, bem como orientar como acessá-las.

Na ocasião, serão apresentadas algumas linhas de crédito de cada instituição participante como a do BNDES e da FUNGETUR (linha específica para o turismo). Depois de apresentadas a todos os inscritos, haverá profissionais disponíveis para atendimento individual aos empreendedores interessados em impulsionar ou ampliar os seus negócios.

“O empresário sabe que existem à sua disposição inúmeras linhas de crédito. Frente a tanta oferta, podem surgir dúvidas sobre como buscar a ideal para o seu negócio, quais os riscos envolvidos e as vantagens. Neste momento, o Sebrae-SP tem um importante papel, pois ajudará os empreendedores a fazerem o planejamento financeiro, que implica em definir qual a necessidade real do dinheiro para o negócio e como ele vai funcionar após a injeção dos recursos. As linhas de crédito apresentam-se como boa solução para injetar recursos nos negócios, mas precisam ser usadas com responsabilidade para que sua decisão traga soluções ao invés de aumentar os seus problemas”, orienta o consultor de negócios do Sebrae-SP, André Scalco.

SERVIÇO

Rodada de Crédito para o Alto Vale do Ribeira

Data: 18 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Rotary Club

Endereço: Rua Maestro Carlos Spino do Nascimento, 54, Jardim Paraíso – Apiaí

Inscrições: https://forms.office.com/r/8ESVBHVj4P