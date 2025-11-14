Médico itapevense retorna à cidade com tratamentos inovadores para saúde capilar

Aos 29 anos, o médico itapevense Vitor Marques Prestes decidiu unir propósito e profissão em um novo projeto voltado à saúde e autoestima. Formado em Medicina em São Paulo em 2024, Vitor especializou-se em tricologia e implante capilar, área em que atuou na maior rede da América Latina antes de retornar à sua cidade natal. Agora, ele traz para Itapeva um protocolo estético completo voltado à recuperação e fortalecimento dos fios, que inclui LEDterapia, alta frequência, mesoterapia, microagulhamento e PRP, técnicas reconhecidas pela literatura científica por seus resultados eficazes na saúde do couro cabeludo. Confira a entrevista ao Ita News:

IN) Como é o seu atendimento? Para quem tem vontade de fazer o implante capilar, mas tem receio, o que poderia dizer?

O atendimento voltado para saúde do cabelo não se resume necessariamente em cirurgia e implante capilar, existem muitas possibilidades de tratamentos clínicos realizados no consultório para recuperar e promover saúde para os fios de cabelo.

Tudo isso é avaliado durante o atendimento, com um exame físico direcionado para entendermos qual a real necessidade e qual a melhor indicação para cada paciente.

IN) Atualmente vemos uma crescente no uso de medicamentos para emagrecer, como o famoso Mounjaro. Qual o tratamento recomendado para quem faz uso destes medicamentos e acaba tendo queda do cabelo?

O Mounjaro não faz cair o cabelo. O que causa a queda do cabelo é a falta de acompanhamento adequado. Nosso corpo prioriza outros órgãos quando fazemos uma dieta. Nosso corpo não tem vitaminas e minerais suficientes para suprir o corpo todo, então deixa de lado o que é menos importante (para questões de sobrevivência) e assim, cabelo, pele e unhas começam a enfraquecer e perder saúde. Com um acompanhamento e tratamento adequados, é possível manter a saúde do cabelo durante o emagrecimento.

IN) É difícil conhecer uma mulher que não tenha feito algum procedimento no cabelo, seja tintura, progressiva, ou mesmo o uso de chapinhas e afins. O quanto isso pode ser prejudicial para a saúde dos cabelos? Qual a recomendação do Dr. para quem utiliza dessas técnicas?

Progressivas e tratamentos químicos tendem a ser mais prejudiciais pois agridem diretamente a raiz do folículo, enquanto tratamentos como tintura e chapinha agridem mais a estrutura do fio e poupam um pouco a raiz. A recomendação é utilizar produtos específicos como protetores térmicos e tratamentos pré-químicos para tentar minimizar os danos que o calor e a química podem causar à estrutura do fio de cabelo.

IN) Após a gestação, é comum vermos mulheres falando sobre a queda de cabelo que pode estar associada a falta de vitaminas. Qual a recomendação do Dr. nestes casos? Tem um acompanhamento adequado para as mães?

Existem algumas causas possíveis para queda de cabelo pós parto, e a maioria delas é temporária. A recomendação é o acompanhamento médico para que a gente possa identificar certamente a causa e tratá-la de maneira rápida e assertiva. Nem sempre a queda é causada por déficit de vitaminas, essa é sim uma das possíveis causas, mas existem outras.

IN) Também temos visto uma crescente de pessoas fazendo implantes capilares. Sem dúvidas, a autoestima eleva consideravelmente. Para quem deseja fazer o implante, o que é importante saber logo de início? Existem prós e contras?

É muito importante o paciente ter paciência para não ser enganado. Uma indicação correta e um bom preparo pré operatório não são feitos do dia para a noite, bem como o resultado final leva meses para aparecer. Então é importante ele ter paciência, procurar boas referências para que ele não se arrependa. Já fiz algumas cirurgias de reconstrução pois o paciente foi no primeiro e mais barato que achou, e o resultado ficou horrível. Calma e paciência para fazer uma vez só e fazer bem feito.

IN) Como identificar a queda de cabelo precoce? Há possibilidade de intervenção antes de ter que recorrer ao processo operatório?

Nos homens notamos o início da alopecia pelo recuo da linha fronta do cabelo, as famosas entradas. Ou então uma rarifaração dos cabelos na região da coroa, que vai se alargando.

Nas mulheres o afinamento é mais difuso, sem áreas totalmente calvas. O primeiro sinal de calvicie é o alargamento da linha central, nota-se que o couro cabeludo passa a ficar mais visível.

IN) Por fim, como agendar uma consulta com o Dr. em Itapeva ou on-line? Deixe uma mensagem.

Para agendamentos, entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99735-5618, ou enviar uma mensagem no instagram @dr.vitormp

Os atendimentos podem ser feitos de forma on-line ou presencialmente em Itapeva na Clínica Milene Lisboa.

Às vezes um cabelo sem saúde é o reflexo de que algo está errado aí dentro. Não deixe pra depois, seu cabelo e sua saúde agradecem. E eu? Eu me sinto muito honrado de poder trazer essa Medicina de excelência para nossa região, é a realização de um sonho.