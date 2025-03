Saúde de Buri inaugura ala exclusiva para atendimento de pacientes com sintomas de dengue

Uma ala especializada no atendimento a pacientes com sintomas de dengue foi inaugurada nesta segunda-feira (10), no Pronto Atendimento de Buri/SP. O espaço conta com estrutura para diagnóstico e tratamento da doença, incluindo pontos para hidratação venosa e oral, conforme a necessidade de cada paciente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma equipe exclusiva de médicos e enfermeiros será responsável pelos atendimentos. Em casos graves que exijam internação, os pacientes serão encaminhados como emergência pela Central Municipal de Regulação.

A iniciativa faz parte do plano de contingência da SMS, em parceria com a Prefeitura, para enfrentar a epidemia de dengue e garantir assistência adequada à população.

O atendimento na nova ala será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Por Michel Lopes / Foto: Secretária de Saúde de Buri)