URGENTE: Justiça derruba intervenção e irmandade reassume Santa Casa de Itararé

A Justiça concedeu, a poucos instantes, uma liminar que devolve à irmandade a administração da Santa Casa de Itararé (SP), revertendo a intervenção decretada pelo prefeito João Fadel. A decisão representa uma derrota política para o chefe do Executivo, que havia determinado a intervenção alegando supostos problemas na gestão da entidade.

A liminar foi concedida após ação movida pela irmandade, que questionou a legalidade e a motivação do decreto municipal. Com a decisão judicial, os interventores nomeados pela Prefeitura devem deixar a administração da unidade hospitalar imediatamente, permitindo o retorno dos gestores originais.

A intervenção, anunciada por Fadel no início do mês, gerou forte repercussão na cidade e foi criticada por setores da sociedade civil. Segundo a irmandade, a medida foi precipitada e não houve diálogo com os responsáveis pela entidade antes da ação do Executivo.

Agora, com a reversão determinada pela Justiça, a irmandade volta ao comando da Santa Casa, enquanto o caso segue em tramitação. A decisão reacende o debate sobre a autonomia das instituições filantrópicas e o papel do poder público na fiscalização e apoio a serviços essenciais de saúde.

(Via jornal Regional Notícias)