1º Chá Solidário da Santa Casa acontecerá no final de junho

Está chegando o 1º Chá Solidário da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, um momento de confraternização, carinho e solidariedade em prol aos pacientes da Oncologia.

Informações:

Valor do ingresso: R$ 70,00

Formas de pagamento: PIX ou dinheiro

À venda diretamente na Santa Casa – entrada pela portaria 4, situado à rua Mário Prandini, N° 849, centro.

OBS.: Os comprovantes do pagamento via pix devem ser enviados para o número (15) 99156-2279.

Chave pix: [email protected]

Crianças de 0 à 6 NÃO PAGAM, de 7 à 12 pagam R$35,00 – NÃO INCLUSO AS CARTELAS DE BINGO, MAS DESFRUTA DO BUFFET.

Ao adquirir seu ingresso, você já garante sua participação com os três principais prêmios do bingo.

📆 Data: 29/06/2025

🕢 Horário: A partir das 14h

📍Local: Espaço de Eventos Manacá

(Via Santa Casa de Itapeva)