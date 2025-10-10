Estudo da Secretaria de Educação de Itapeva aponta salas ociosas

Demanda escolar para 2026 será revisada em meados de janeiro.

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Educação, publicou no Diário Oficial do Município (Edição nº 2750C, de 9 de outubro de 2025, páginas 2 a 12), a Resolução SME nº 15/2025, que dispõe sobre a definição da Demanda Escolar para o ano letivo de 2026.

O documento, assinado pela secretária municipal da Educação, Geni Cardoso Múzel Santos, apresenta os resultados dos estudos técnicos realizados pela equipe da pasta e validados pelo Conselho Municipal de Educação (CME). O objetivo é compatibilizar a oferta de vagas e o número de salas de aula com a real demanda de alunos, garantindo espaços seguros e adequados para o ensino.

De acordo com a publicação, o levantamento identificou salas com número de alunos abaixo do previsto em algumas unidades da Rede Municipal. Entre os exemplos citados estão a Escola Municipal Prof. Ivis Piedade, no Jardim Beija Flor, que conta com quatro salas ociosas; a EM José Sebastião Herrera, no Alto da Brancal; a EM Raphael Fabri Netto, no Itapeva II; e a EM Profª Thereza Silveira Mello, na Vila São Miguel, que possui cinco salas ociosas.

A resolução determina ainda que os diretores escolares deverão revisar o número de turmas em suas unidades e lançar as informações pertinentes no sistema de gestão, conforme cronograma da Secretaria. Em janeiro de 2026, será feita nova revisão da Demanda Escolar, considerando as inscrições na Central de Vagas para as turmas de Creche, Pré-Escola e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais).

A medida dá continuidade ao processo de reorganização da Rede Municipal de Ensino, iniciado pela Resolução SME nº 13/2025, e busca adequar o uso dos espaços físicos, otimizar recursos e melhorar a distribuição dos alunos nas escolas.