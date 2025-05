Editorial – Crescimento de roubos em Itapeva exige ação urgente do poder público (02/05/2025)

Nas últimas semanas, moradores de Itapeva têm convivido com o aumento preocupante dos casos de roubo em diferentes regiões da cidade. O que antes era considerado pontual se tornou uma constante: assaltos em plena luz do dia, invasões a comércios, inclusive com o meliante carregando uma televisão no Calçadão geram sensação de insegurança e revolta. A escalada da criminalidade exige respostas urgentes do poder público.

Para interromper essa escalada, é essencial que o poder público atue de forma integrada. Investimentos em policiamento ostensivo e inteligente, principalmente em bairros com maior incidência de ocorrências e com o reforço do efetivo nas ruas e o uso de tecnologia, como câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, são medidas fundamentais e podem auxiliar na prevenção e na investigação dos crimes.

Além disso, políticas sociais que combatam a raiz da criminalidade — como a falta de oportunidades, educação e inclusão — precisam ser fortalecidas.

Outro passo importante é a criação e a forte divulgação de canais eficientes de denúncia e uma maior aproximação entre a comunidade e as forças de segurança, para restaurar a confiança e facilitar a identificação de suspeitos.

Itapeva não pode se acostumar com a violência. Com planejamento do nosso poder público, firmeza e participação social, é possível mudar esse cenário antes que ele se torne ainda mais grave.