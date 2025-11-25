Idosa é vítima de roubo violento em Itapeva; Polícia Civil identifica e prende os dois envolvidos

Uma idosa foi vítima de um roubo violento no dia 17 de outubro, na Vila Aparecida, em Itapeva, após ser surpreendida por dois homens enquanto estava em frente à sua residência, na Rua Avaré. O crime ocorreu quando os indivíduos se aproximaram e tomaram da vítima uma carteira contendo R$ 170 em dinheiro. Durante a ação criminosa, um dos assaltantes agrediu a mulher, causando ferimentos em sua mão, braço e cotovelo.

Após o ataque, os criminosos fugiram levando o dinheiro da vítima, que imediatamente procurou a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapeva, iniciou as apurações e instaurou inquérito policial para identificar os responsáveis.

Graças ao trabalho de investigação, os dois suspeitos foram identificados. O Delegado responsável representou pela prisão preventiva de ambos, e a Justiça expediu os mandados. Um dos investigados apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia, onde foi preso. O segundo permaneceu foragido por alguns dias, mas acabou capturado na data de hoje, após tentar fugir durante uma abordagem realizada pelos policiais civis.

Além do roubo contra a idosa, um dos detidos confessou ter praticado, em data anterior, um furto a um estabelecimento comercial no Centro de Itapeva, conhecido como Marcelo Móveis. Segundo o próprio investigado, ele também foi o autor do furto, motivo pelo qual responderá criminalmente pelos dois delitos.

Com as prisões efetuadas, a Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e a pronta elucidação dos crimes ocorridos no município.