Romu salva bebê engasgado em Itararé

Um bebê de apenas 50 dias foi salvo pela Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da equipe da ROMU, após se engasgar, na tarde de sábado (18) em Itararé (SP).

As câmeras de segurança da base da corporação mostram o momento que os pais chegam com a menina no colo e pedem ajuda. Imediatamente o agente Guete pega a criança e inicia as manobras para desengasgá-la.

A ação rápida e precisa da ROMU na desobstrução das vias aéreas foi fundamental para salvar o bebê.

De acordo com a corporação casos assim são recorrentes, mas a população pode contar com a GCM, pois todos os agentes são treinados e estão aptos para este tipo de ocorrência.