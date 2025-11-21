Estudantes de Administração da EE Honorato Ferreira da Silva realizam roda de conversa com empresário Fernando Filho

Os estudantes do curso Técnico em Administração da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva promoveram, na quarta-feira (19), uma roda de conversa com o empresário Fernando Filho, proprietário da rede Drogaria Fernando e referência regional no setor farmacêutico.

A atividade integrou a programação prática da formação técnica e teve como foco aproximar os jovens da realidade do mercado de trabalho, estimulando o empreendedorismo e o desenvolvimento de competências profissionais.

Durante o encontro, Fernando Filho compartilhou sua trajetória no ramo empresarial, relatou desafios do início da carreira e apresentou estratégias que impulsionaram o crescimento de seus negócios. Os alunos também participaram ativamente, fazendo perguntas, discutindo ideias e refletindo sobre oportunidades na área administrativa.

A iniciativa foi organizada pelos próprios estudantes, com apoio do coordenador do curso, professor Antônio Carlos da Paixão Junior, da equipe gestora e do Grêmio Estudantil. A ação integra um conjunto de práticas que buscam ampliar o repertório dos jovens e fortalecer a relação entre escola e comunidade.

O evento foi encerrado com um sorteio de brindes realizado pelo próprio empresário.