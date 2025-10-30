Ribeirão Branco conquista medalha de bronze nos Jogos da Melhor Idade

O município de Ribeirão Branco conquistou a medalha de bronze nos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizados em São João da Boa Vista, destacando-se entre os melhores do Estado de São Paulo.

A equipe ribeirão-branquense obteve resultados expressivos, alcançando o primeiro lugar entre os municípios das regiões de Itapeva e Itapetininga, sendo o melhor colocada em ambas. O desempenho colocou o município à frente de cidades como Itapetininga, Mogi Mirim e Araraquara, e empatado com outras de grande representatividade esportiva, como Itu, Mirassol e Sertãozinho.

A delegação contou com o apoio do chefe de equipe Cledson, da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Assistência Social, representada por Andréia. O prefeito Tuca Ribas também acompanhou o grupo e tem sido apontado como um dos principais incentivadores das atividades esportivas no município.

De acordo com a administração municipal, o resultado é fruto do trabalho conjunto entre atletas, equipe técnica e gestores públicos, reforçando o compromisso de Ribeirão Branco com o esporte e a valorização da pessoa idosa.