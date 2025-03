Seduc SP seleciona o segundo estudante de Ribeirão Branco para o Programa Prontos pro Mundo

Na terça-feira, 25 de fevereiro, a EE Honorato Ferreira da Silva promoveu a Reunião de Pais Ampliada, reunindo pais e professores para discutir temas centrais da trajetória escolar dos estudantes para 2025.

Entre os assuntos abordados, destacam-se o Programa Prontos pro Mundo, onde o segundo estudante desta unidade escolar Maicon José, selecionado pela SEDUC SP para o intercâmbio internacional no Canadá, o Regimento Escolar e outros encaminhamentos estratégicos. O encontro teve como objetivo o alinhamento das Diretrizes Curriculares com o Plano de Ação da Escola, sob a orientação do Diretor de Escola, Rogério de Moura Jorge.