Ribeirão Branco recebe a 1ª etapa da Copa Paulista de MTB e celebra sucesso com mais de 200 participantes

O esporte mais uma vez movimentou Ribeirão Branco com a realização da 1ª etapa da Copa Paulista de MTB, um grande evento que reuniu mais de 200 ciclistas, além de um público vibrante que prestigiou cada momento da competição.

O evento foi marcado por disputas acirradas, muita emoção e um verdadeiro show de talento dos atletas.

Sob a organização da Secretaria de Esportes, em conjunto representantes da Copa Paulista, Lúcio e Vitório, a competição foi um grande sucesso e mostrou a força do mountain bike na região. Além da disputa principal, a categoria Kids foi um destaque especial, proporcionando às crianças um momento de diversão e incentivo ao esporte. Com o apoio dos pais e da organização, os pequenos ciclistas mostraram garra e entusiasmo, reforçando a importância do incentivo ao esporte desde cedo.

Estiveram presentes prestigiando o evento o prefeito Tuca Ribas, a vice-prefeita Lê, as vereadoras Priscila e Virgínia e os vereadores Adriano e Tuca Teixeira.

O prefeito Tuca Ribas destacou a importância do evento para a cidade: “É gratificante ver Ribeirão Branco se consolidando como referência no esporte. Eventos como a Copa Paulista de MTB mostram o potencial da nossa cidade e reforçam nosso compromisso em apoiar e incentivar todas as modalidades esportivas. Nosso objetivo é garantir que crianças, jovens e adultos tenham cada vez mais oportunidades de praticar esportes e crescer através deles”, disse.

A Copa Paulista de MTB foi mais um passo nessa jornada de crescimento, mostrando que o município está cada vez mais forte no cenário esportivo.