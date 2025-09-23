Prefeitura de Itapeva e Governo do Estado seguem em tratativas para viabilizar o retorno do IML na cidade

Após um longo período desativado por falta de profissionais habilitados, o Instituto Médico Legal (IML) de Itapeva pode finalmente voltar a funcionar. Em conversa com a prefeita municipal, Coronel Adriana Duch informou que segue empenhada na busca por soluções junto ao Governo do Estado e com apoio de prefeitos da região para garantir o retorno dos serviços no município.

Segundo a chefe do Executivo, servidores públicos locais estavam em treinamento e foram encaminhados a Sorocaba para dar continuidade à preparação. No entanto, a efetivação do funcionamento depende da contratação de profissionais específicos, que só podem ser habilitados por meio de concurso público estadual. “Ou seja, nesse momento voltamos à estaca zero. Estávamos seguindo as recomendações do técnico, Dr. Túlio, assim como o convênio assinado, tudo certo da nossa parte, mas agora teremos que aguardar esse concurso do Estado”, esclareceu.

Atualmente, há um concurso em vias de ser liberado, e a expectativa é que, com sua conclusão, um servidor credenciado e registrado junto ao Governo do Estado possa ser designado para Itapeva. Esse profissional será responsável por executar as atividades próprias do IML, garantindo que a unidade volte a atender a população, que atualmente precisa deslocar seus entes queridos para unidades de outras cidades.

A prefeita reforça que vem mantendo contato frequente com prefeitos da região, além de dialogar diretamente com o secretário de Estado e até mesmo com o Governador, na tentativa de acelerar a liberação do concurso e, consequentemente, o retorno do serviço.

Duch destacou que o município “continua ativo em busca de uma resolução para tornar o IML funcional o mais rápido possível” e que não tem medido esforços para que a população de Itapeva e região volte a contar com o atendimento essencial oferecido pela unidade.

Assista ao vídeo de esclarecimento da prefeita.