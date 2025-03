Residência Médica em Itapeva: cinco médicos atenderão no município

No dia 19 de março o Instituto de Ciências e Engenharia da Unesp – Câmpus de Itapeva recebeu a coordenação do programa de residência médica, da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O Programa de Residência Médica na cidade de Itapeva é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Faculdade de Medicina de Botucatu, com interveniência da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (FUNDUNESP) e apoio da Unesp de Itapeva. Durante o programa de residência, os médicos já formados aprimoram sua formação ao mesmo tempo em que prestam atendimento de qualidade à comunidade, instruídos por profissionais de excelência da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu.

Na ocasião, foi anunciada a ampliação do programa, que passará de 1 para 5 médicos atendendo no município. Os novos médicos residentes tiveram a oportunidade de visitar a Santa Casa de Itapeva, conhecendo de perto a estrutura, as equipes e os serviços essenciais prestados aos pacientes.