Cães em situação de abandono são resgatados e tutora é presa em Itapeva

Imagens registradas em uma residência no bairro Jardim Virgínia, em Itapeva (SP), revelaram cães com aparência magra, sem acesso à água limpa e mantidos em um ambiente sem condições adequadas, onde havia objetos improvisados, como uma bacia quebrada e suja. A situação levou ao resgate de quatro animais na terça-feira (16).

A ação ocorreu após uma denúncia de maus-tratos. No local, a Guarda Municipal constatou que os cães estavam abandonados, sem alimentação e água suficientes. Uma médica-veterinária da Prefeitura foi acionada e confirmou a prática de maus-tratos.

A responsável pelos animais foi levada ao plantão policial e presa em flagrante. Em depoimento, ela informou que quase não permanecia na residência. Após os procedimentos, a tutora ficou à disposição da Justiça.