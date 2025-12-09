Câmara aprova repasses a Lar do Amor e Código de Honra e projeto que viabiliza renovação com a Adesai

Três projetos de lei que atendem diretamente a entidades do terceiro setor de Itapeva foram aprovados em dois turnos pela Câmara nesta segunda-feira (8). As matérias autorizam repasses de recursos para o Lar do Amor e a Associação de Formação Cultural Artístico Código de Honra, além regulamentar o Programa Jovem Aprendiz na Prefeitura, o que e, na prática, viabiliza a renovação da parceria com a Adesai.

Esses três projetos foram apresentados pela prefeita Adriana Duch e foram analisados em primeiro e segundo turno na sessão desta noite, retornando agora para sanção da prefeita.

Para o Lar do Amor, serão 12 parcelas mensais de R$ 42 mil (R$ 504 mil ao todo), enquanto o Código do Honra fará jus a R$ 9 mil por mês (R$ 108 mil ao todo). Os dois vínculos têm validade de um ano e impõem contrapartidas às entidades, que terão que prestar alguns serviços sociais já previstos nos programas de trabalho que deve ser assinado após a sanção dessas leis.

O Programa Jovem Aprendiz, por sua vez, viabiliza que até 100 jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos tenham oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho dentro da estrutura da gestão municipal. De acordo com o projeto 50% das vagas devem ser ocupadas por jovens de famílias com baixa renda. Hoje, a Prefeitura contrata a Adesai para a gestão desses jovens aprendizes, em um vínculo que poderá ser renovado a partir da aprovação dessa lei.

Votações em primeiro turno

Outras três matérias também começaram a ser votadas nesta segunda e ainda dependem de mais uma deliberação – o que deve acontecer na próxima quinta-feira (11). Uma delas cria uma ferramenta de transparência, disponibilizando dados do cadastro imobiliário, do IPTU e do ITBI para consulta nas plataformas da Prefeitura.

As outras duas matérias que seguem pendentes de votação em segundo turno abordam temas de cultura, inserindo o evento de música gospel Abala Itapeva no calendário oficial do Município e reconhecendo a festa da Queima do Alho como Patrimônio Cultural Histórico de Natureza Imaterial.

Relatório parcial da CEI e instauração de Comissão de Ética

A noite ainda teve a leitura de dois documentos: o relatório parcial da CEI das Licitações, que definiu pela continuação dos trabalhos de investigação; e a denúncia apresentada por um cidadão contra o vereador Robson Leite (União) por suposta quebra de decoro parlamentar e crime de homofobia cometido em um grupo de WhatsApp no fim de 2024.

A Corregedoria da Câmara analisou essa denúncia e definiu pela abertura de uma Comissão de Ética e Decoro Parlamentar que vai analisar o conteúdo e julgar o vereador pela conduta. O grupo será composto pelos vereadores Tarzan (PP), Val Santos (PP), Júlio Ataíde (PL), Margarido (PP) e Gleyce Dornelas (Novo).

(Por Vitor Aguiar/ via Câmara de Itapeva)