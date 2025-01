Rejuvenesça seu sorriso com o clareamento dental!

O clareamento dental é um dos procedimentos estéticos mais procurados na Dom Odontologia, segundo a Dra. Raquel Hussne. E não é para menos! Afinal, um sorriso claro pode transformar sua autoestima e causar uma excelente impressão. Além de proporcionar mais confiança, dentes claros são associados à saúde e bem-estar.

Por que os dentes escurecem?

Ao longo do tempo, é comum que os dentes percam a cor e o brilho natural devido a fatores como:

Consumo de alimentos e bebidas pigmentadas (café, vinho, refrigerantes,…);

Envelhecimento natural;

Uso de alguns medicamentos;

Uso de cigarro.

O que é o clareamento dental?

É um procedimento que utiliza agentes clareadores para remover manchas e devolver a tonalidade clara aos dentes. Na Dom Odontologia, os doutores desenvolveram uma técnica específica que une sessões no consultório e moldeiras personalizadas para cada paciente usar com o gel indicado para o seu caso em casa.

Dra. Raquel Hussne, explica que o clareamento é mais do que um procedimento estético:”É uma forma de devolver a confiança aos pacientes, pois cada sorriso é único, e por isso, o clareamento deve ser personalizado, respeitando a saúde bucal e garantindo resultados naturais.” Ela também reforça a importância de antes de iniciar o tratamento, avaliar a saúde bucal do paciente para identificar possíveis contraindicações e orientar o paciente sobre o que esperar do processo para o seu caso.

Cuidados importantes

Evitar alimentos e bebidas que mancham os dentes durante o tratamento;

Evitar alimentos e bebidas ácidos, pois o ácido deixam os dentes mais sensíveis;

Não exagerar na quantidade de produto clareador na moldeira em casa;

Ter acompanhamento do dentista para garantir a segurança do procedimento.

Recupere a confiança em seu sorriso!

Agende uma avaliação na Dom Odontologia e descubra como o clareamento dental pode transformar sua autoestima. Afinal, o primeiro passo para um sorriso mais bonito é cuidar bem dele!

Seu sorriso merece esse cuidado especial!

Dom Odontologia Itapeva

(15) 3522.1094

(12) 9.9158.9219

Rua Campos Sales, 309, Centro