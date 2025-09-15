Policial

Região em luto: Acidente no final de semana ceifou a vida de quatro pessoas da mesma família

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva (SP). As vítimas foram identificadas como Nelson Lucas de Almeida, 70 anos; Isael Lucas de Almeida, 47 anos; Kauã Vinicius Olimpio, 19 anos; e Santiago Lucas de Almeida, 18 anos.

Os corpos foram velados nesta segunda-feira (15), em Itararé (SP). Uma mulher que também estava no veículo foi socorrida em estado grave e segue internada na Santa Casa de Itapeva.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Relembre:
O acidente aconteceu na manhã de sábado (13), no km 295 da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva. Segundo a Artesp, o carro que transportava cinco pessoas em direção a Itararé tentou ultrapassar caminhões e acabou colidindo de frente com um deles.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares. Que eles descansem em paz.

Artigo Anterior Obras de recuperação de galeria pluvial na Av. Paulina de Moraes são iniciadas
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

BR Radiadores