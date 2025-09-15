Região em luto: Acidente no final de semana ceifou a vida de quatro pessoas da mesma família

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva (SP). As vítimas foram identificadas como Nelson Lucas de Almeida, 70 anos; Isael Lucas de Almeida, 47 anos; Kauã Vinicius Olimpio, 19 anos; e Santiago Lucas de Almeida, 18 anos.

Os corpos foram velados nesta segunda-feira (15), em Itararé (SP). Uma mulher que também estava no veículo foi socorrida em estado grave e segue internada na Santa Casa de Itapeva.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Relembre:

O acidente aconteceu na manhã de sábado (13), no km 295 da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva. Segundo a Artesp, o carro que transportava cinco pessoas em direção a Itararé tentou ultrapassar caminhões e acabou colidindo de frente com um deles.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares. Que eles descansem em paz.