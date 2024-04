Em Itapeva desde 2021 a população conta com a chamada “Tarifa Zero” no que diz respeito ao transporte público coletivo de passageiros.

Desde então quem faz sua carteira junto a empresa de ônibus Jundiá, não precisa pagar para utilizar o transporte coletivo. Por outro lado, quem não adquiriu a chamada “carteirinha”, vai precisar desembolsar um valor que através de um decreto municipal sofreu um reajuste considerado grande para o trabalhador.

De acordo com o Decreto Municipal Nº 13.734 do dia 16 de abril de 2.024, o valor para quem não é cadastrado no sistema da “Tarifa Zero” e vai realizar o pagamento em dinheiro será de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), já para quem utilizara o vale transporte do município de Itapeva a tarifa será de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos).

O reajuste, apesar de neste momento não afetar a grande parte dos usuários, é uma preocupação futura, uma vez que a próxima gestão pode por optar em cancelar o “Tarifa Zero” e reativar a cobrança do transporte público.

Confira o decreto no link:

https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDg2MDc2 Páginas 3 e 4.