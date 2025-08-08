Rainha da FEAPI e do Comércio de Itapeva 2025 será escolhida em evento solidário

Itapeva se prepara para um evento inédito e repleto de charme, tradição e solidariedade. No dia 30 de agosto de 2025, a partir das 20h, o Espaço Madrid será palco do 1º Concurso Rainha da FEAPI e do Comércio de Itapeva, um concurso de beleza que une, pela primeira vez, dois tradicionais eventos do município: o concurso Rainha da FEAPI e o Miss Comerciária, promovido anteriormente pelo Sincomerciários.

A novidade promete elevar ainda mais o brilho e a representatividade da mulher itapevense, valorizando tanto a força da cultura local quanto o protagonismo das trabalhadoras do comércio. O concurso é organizado em conjunto pela Associação Comercial de Itapeva, o Sincomerciários da Região de Itapeva e a própria FEAPI, com o apoio da empresa Donna Benditta – Assessoria e Produções de Eventos.

Nesta primeira edição unificada, 20 candidatas foram selecionadas para representar com elegância e carisma a força feminina do comércio e da comunidade regional. Durante o evento, elas participarão de desfiles e apresentações temáticas, com premiações, além da consagração da Rainha, Princesa e Miss Simpatia.

Além do caráter cultural, o concurso também tem um forte viés social: todo o lucro do evento será revertido às entidades beneficentes Comunidade Terapêutica Mãe da Vida e Recria Itapeva.

As vendas de ingressos são para mesas fechadas, com capacidade para 8 a 10 cadeiras cada, e já podem ser reservadas com os organizadores, candidatas ou diretamente com o Sincomerciários pelo telefone (15) 3521-9800.

(Via Sincomerciários de Itapeva)