Rainha da Feapi e do Comércio 2025 foi eleita no último final de semana

No último sábado (30), Itapeva viveu uma noite de beleza e solidariedade com a realização do Concurso Rainha da Feapi e do Comércio 2025. O evento coroou Nicolly Stefanny da Silva Oliveira como Rainha, Alice Sayuri de Lima Tetsuya como Princesa e Rayane de Carvalho Almeida como Miss Simpatia.

Além da faixa e do reconhecimento, as vencedoras receberam prêmios em dinheiro e mimos especiais. Porém, o verdadeiro destaque foi o caráter beneficente da iniciativa: toda a renda arrecadada será destinada ao Recria Itapeva e à Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, instituições que desempenham importante papel social no município.

Idealizado por Fábio Macarrone (Feapi) e realizado em parceria com o Sincomerciários, a Associação Comercial e a Donna Bendita, o espetáculo atraiu grande público. Parabéns a todos!