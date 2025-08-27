A pedido da população, quiosques e bancas de jornais em praças estão de volta

A Prefeitura abriu licitação para concessão de 4 espaços destinados a alimentação e bancas de jornais e revistas. A população vinha reforçando esse pedido desde que tais comércios foram retirados na gestão anterior. Assim, neste primeira fase, o governo Adriana Duch resgata a tradição Itapevense com os primeiros pontos comerciais. A informação que nossa equipe recebeu é que, em breve, mais locais serão liberados para licitação também.

O resgate desta tradição é sinônimo de mais convivência, mais vida nas praças, além da oportunidade de comerciantes poderem trabalhar.

A Portaria nº 10.020/2025, que autoriza a abertura de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica para concessão onerosa de quatro espaços públicos em praças do município.

Os locais serão destinados a pontos de alimentação e bancas de jornais e revistas, retomando um modelo tradicional da cidade.

O edital, com prazos, regras de participação e critérios de julgamento, será divulgado nas próximas semanas. A iniciativa segue a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e o Decreto Municipal nº 13.285/2023, garantindo transparência no processo.