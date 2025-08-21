Qualis Implantes: tradição familiar e inovação que transformam sorrisos em Itapeva

A Qualis Implantes é sinônimo de tradição, confiança e resultados em Itapeva. Fundada há mais de 40 anos pelo Dr. Francisco César, a clínica nasceu com o propósito de transformar vidas através da odontologia e hoje se consolida como referência regional, unindo experiência e inovação.

O grande diferencial da Qualis está no fato de ser uma clínica familiar: o Dr. Francisco César segue atuando ao lado do sobrinho, Dr. Rodrigo César, da filha, Dra. Rafaelli, da esposa do Dr. Rodrigo, Liliane Bertioti, e da filha do casal, Dra. Isabella — três gerações unidas pelo mesmo propósito: levar saúde, estética e autoestima para seus pacientes.

Nos últimos anos, a Qualis passou por uma verdadeira evolução, investindo em gestão profissional e marketing estratégico. Esse processo trouxe resultados concretos: apenas no primeiro semestre de 2025, a clínica alcançou um crescimento superior a 50% e registrou recorde histórico de faturamento.

“Hoje temos uma equipe multidisciplinar preparada, e isso nos permite dedicar ainda mais tempo para acompanhar de perto cada paciente, oferecer atendimento personalizado e entregar resultados consistentes. Contar com a assessoria profissional foi fundamental para enxergar a clínica de forma estratégica e alavancar nossos resultados”, explica o Dr. Rodrigo César.

Além de impactar diretamente os pacientes, a Qualis também compartilha esse conhecimento com a odontologia nacional. A clínica passou a integrar o Grupo Plataforma em Rede (GPR), que reúne mais de 750 dentistas de todo o Brasil, onde o Dr. Rodrigo e o Dr. Francisco atuam como mentores, ensinando outros profissionais a alcançarem alta performance na gestão de suas clínicas.

Assim, a Qualis Implantes reafirma sua missão: resgatar sorrisos, devolver autoestima e inspirar a odontologia brasileira a crescer com excelência.