Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em furto de maquinários agrícolas

A Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG, por meio do Grupo de Investigação em Área Rural – GIAR, deflagrou nesta sexta-feira (25), a Operação Força Bruta, que desarticulou uma organização criminosa responsável pela subtração de maquinários agrícolas nas regiões de Itapeva e Avaré.

Durante as investigações, foi possível verificar que os criminosos praticaram furtos de tratadores e retroescavadeiras nas cidades a de Itaberá, Barão de Antonina, Itaí, Gália, Vera Cruz, Paranapanema, Águas de Santa Bárbara, entre outras.

A operação contou com aproximadamente 40 policiais civis que cumpriram diversos mandados de busca e de prisão.

Durante a ação, vários imóveis foram vistoriados pelos policiais e cinco pessoas foram presas e conduzidas à carceragem da Polícia Civil.

A operação policial também resultou na apreensão de aparelhos de telefonia celular, veículos, documentos e outros objetos de interesse para a investigação.

As diligências ocorreram de forma simultânea nas cidades de Pirajú, Assis, Itaí, Taquarituba, Cambará-PR, com o apoio operacional de equipes pertencentes às Delegacias Seccionais de Itapeva e Avaré, além da Polícia Militar do Estado do Paraná.