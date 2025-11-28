Moradores da Santa Maria e Bonfiglioli fazem protesto após três dias seguidos sem água

Moradores dos bairros Santa Maria e Jardim Bonfiglioli realizaram uma manifestação na noite desta quinta-feira (27) após enfrentarem três dias consecutivos sem abastecimento de água. Em protesto, os moradores fecharam a entrada do bairro e atearam fogo para impedir a passagem de veículos.

Equipes de segurança estiveram no local para controlar a situação e acompanhar o movimento. Para amenizar os impactos da falta d’água, a Prefeitura enviou 4 (quatro) caminhões-pipa e a Sabesp disponibilizou 5 (cinco) para atender os moradores.

Segundo a Sabesp, uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento comprometeu o abastecimento, causando intermitência e interrupções prolongadas nas duas regiões. A companhia informou que a normalização está prevista para ocorrer de forma gradual ao longo desta sexta-feira (28) e afirmou que há promessa de resolução ainda hoje.

A Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e orientou que a população faça uso consciente da água até a completa regularização do sistema.

Ocorrências e pedidos de atendimento podem ser registrados pelos canais oficiais:

•WhatsApp: (11) 3388-8000

•Central de Atendimento: 0800 055 0195 (ligação gratuita)