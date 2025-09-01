Projeto SUPER+AÇÃO mobilizou 100 crianças com aulas de futebol em Itapeva

No último sábado (30), Itapeva recebeu o Projeto SUPER+AÇÃO, que reuniu 100 crianças em uma experiência completa no universo do futebol. Mais do que atividade esportiva, a iniciativa trouxe momentos de lazer, inclusão social e aprendizado, fortalecendo o contato dos pequenos com o esporte.

O evento contou com grande participação da comunidade e o apoio de lideranças locais. A vereadora Val é uma das autoridades políticas que articulou para viabilizar a chegada do projeto ao município. “Conquista para o esporte de Itapeva. Através de uma solicitação minha como Vereadora ao Deputado Estadual Sebastião, ele destinou uma emenda parlamentar de R$ 200 mil, que em parceria com Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Itapeva foi contemplada com esse projeto chamado SUPER+AÇÃO atendendo 100 crianças. Eu juntamente com o Secretário de Esportes Ronaldo Bento Ribeiro, Coordenadora Hadassa e Professor Fabrício que desenvolvem Super+Ação ficamos gratos por essa parceria do Estado com a Secretaria Municipal de Esportes. O projeto promove inclusão, educação e transformação social!

Seguimos firmes, acreditando que o esporte é ferramenta de mudança”, disse Val.

Com foco na formação cidadã, o SUPER+AÇÃO tem como missão difundir valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para que crianças e adolescentes descubram talentos e reforcem seus laços com o esporte.