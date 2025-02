Projeto Guri em Itapeva está com as matrículas abertas a partir desta segunda-feira, dia 3, para 20 cursos de instrumentos musicais

O Projeto Guri, que este ano completa 30 anos, está com as inscrições abertas para as matrículas dos cursos de iniciação musical para crianças e adultos.

Lembrando que para estudar no Projeto Guri não é preciso ter conhecimento musical e nem ter o instrumento em casa. Ele oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), que ensina a cantar ou a tocar um instrumento musical.

Eles também podem estudar canto, clarinete, contrabaixo acústico, eufônio, tuba, flauta transversal, percussão, piano, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, viola caipira, violão, violino, violoncelo e cursos modulares de canto, bateria, brass band, instrumentos de sopro (madeiras), curso de música popular livre, flauta transversal, viola caipira, violão e teclado.

Para realizar a matrícula, é necessário comparecer ao polo de Itapeva, na companhia de um responsável e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar; RG da pessoa de referência que estará junto (original e cópia), uma foto 3×4 recente, além do comprovante de endereço para consulta.

O Projeto Guri, que celebra este ano 30 anos, trata-se de um programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina, com apoio da Prefeitura de Itapeva.

O polo de Itapeva conta com 783 vagas, localizado na Rua Professor Rivadavia Marques Junior, 338 na área central da cidade. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e 12h30 às 17h30. Mais informações pelo telefone: (15) 3522 5470.