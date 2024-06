A conhecida rotatória do final da Avenida Acácio Piedade/ Praça 20 de Setembro pode receber cinco semáforos ao redor, caso o projeto apresentado pelo Demutran seja aprovado pelas Secretaria de Obras e de Finanças de Itapeva. De acordo com o diretor do Demutran, Luciano Barbarotti, ainda não há certeza de que a proposta será viabilizada, levando em conta aspectos técnicos e financeiros, porém já foi aprovado pelo Conselho de Trânsito.

O projeto visa melhorar o fluxo de trânsito do local, pensando no aumento expressivo da quantidade de veículos na cidade. “Quando essa rotatória foi construída Itapeva tinha uma frota de 16 mil veículos e hoje a cidade está com 72 mil veículos. Apesar de eu ainda acreditar que a rotatória é o melhor dispositivo que você pode implantar num cruzamento, pois ela pode ter um custo elevado na sua construção, porém não requer futuras manutenções e o principal dela, é que ela não para o trânsito como o semáforo, ocorre que com o aumento da frota, para ela dar melhor segurança e fluidez do tráfego, ela teria que passar por algumas alterações, que além de precisa de um orçamento alto, precisaria também de algumas desapropriações, então para atender de imediato a anseio da população que solicita providências no local, foi sugerido a implantação de semáforo, que o custo é menor, haverá menos interferência com obras”, explicou Barbarotti.

O Demutran aguarda parecer dos demais órgãos para viabilizar ou não a obra no local.