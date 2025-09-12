Professora é afastada após denúncia de agressão contra aluna em escola municipal de Itararé

Uma professora de uma escola municipal, que fica no bairro Jardim Santa Terezinha em Itararé (SP), foi afastada por 60 dias depois de uma denúncia de agressão contra uma aluna de 5 anos. A prefeitura informou que abriu uma sindicância para apurar o caso.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mãe compareceu à delegacia e relatou que a filha foi agredida pela professora. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Itararé (SP). Exames cautelares foram solicitados e as diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe disse que a filha comenta sobre as atitudes agressivas da professora desde o início do ano letivo. A mulher também contou que a criança já relatou que foi agredida na cabeça com uma régua pela professora.

Em nota à TV TEM, a prefeitura de Itararé informou que ofereceu uma mudança de sala ou transferência para outra escola, como forma de proteção para a criança, e que os pais aceitaram a mudança de sala.

Ainda em nota, a prefeitura também explicou que determinou a abertura de sindicância administrativa para apurar a conduta da professora envolvida e para avaliar os procedimentos da direção escolar.

A administração municipal também reiterou que não compactua com qualquer ato de violência ou agressão no ambiente escolar.

