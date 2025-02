Procurado pela Justiça é apreendido pela GCM no Jardim Ferrari

Após recente decisão da Suprema Corte Brasileira o STF, noite de sábado (22), a Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava o POP – Policiamento Ostensivo Preventivo, através da equipe de Patrulhamento Tático a ROMU, quando estava na Rua Benjamim Constant, no Jardim Ferrari, policiais municipais se depararam com um veículo ocupado por duas pessoas conhecidas no meio Policial, sendo que o homem que esteva no banco do passageiro era procurado pela Justiça.

Os Policiais da GCM tinham conhecimento que constava contra o passageiro, um homem de 18 anos, Mandado Judicial de Busca e Apreensão, por ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas, pois na época em que cometeu o delito o homem era adolescente.

Os policiais da GCM então realizaram a abordagem, sendo que o condutor do veículo tentou se evadir com o carro, porém sem êxito.

Com o condutor do veículo, (homem de 41 anos) foi localizada uma porção de erva esverdeada semelhante à maconha. Este sujeito também registra antecedentes criminais por envolvimento com tráfico de drogas, inclusive está de condicional. O rapaz disse que a maconha é para seu uso.

Com o homem alvo da ordem Judicial nada de ilícito foi localizado. Então a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária de Plantão, tomou conhecimento sobre o ocorrido e determinou o registro de ocorrência de posse de entorpecentes para uso e a apreensão do indivíduo de 18 anos, o qual foi recolhido a carceragem e permanece à disposição da justiça.

O homem de 41 anos foi liberado após o registro da ocorrência e receber as autuações de trânsito.