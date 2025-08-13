Itapeva abre processo seletivo para contratação de merendeiras

Nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do município de Itapeva, foi publicada a abertura do Processo Seletivo para a contratação de merendeiras, em caráter temporário. As inscrições vão de 18/08 a 11/09 e devem ser feitas pelo site: www.institutomais.org.br

O salário oferecido é de R$ 1518,00, para 40 horas de trabalho semanais. Os contratados ainda recebem Vale Alimentação no valor de R$ 400,00. O edital completo com todas as informações sobre o precesso seletivo pode ser acessado através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Njk1NDcx.