GCM e Polícia Civil prendem indivíduo por tráfico no Jardim Bonfiglioli

Na segunda-feira (02), por volta das 17h15, a Guarda Civil Municipal foi acionada em apoio a Polícia Civil para averiguação em uma casa no Jardim Bonfiglioli.

Na ocasião, receberam a informação de que havia pessoas envolvidas com tráfico no referido endereço e que também poderia ter drogas. Prontamente, as equipes de Canil e ROMU foram no local e lá chegando, juntamente com a Polícia Civil, um indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Apreensões: um roteador; crack 10g; cocaína 33g; 11 eppendorfs de cocaína 11,06 g; maconha 152 g; 4 aparelhos celular; um veículo apreendido.