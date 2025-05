Três indivíduos são presos por tráfico de drogas e corrupção de menores em Capão Bonito

Na tarde de segunda-feira, dia 12, policiais militares da Força Tática do 54º BPM/I, em trabalho conjunto com a sig da Polícia Civil prenderam três indivíduos na Rua Maria Aliaga Peres, cidade de Capão Bonito, pelos crimes descrito nos Art 33 e 35 do CP, Art 244-B do ECA.

Foram localizadas 75 porções de maconha, 38 pedras de crack, 15 ependorf’s de cocaína, 11 sacos zip lock de cocaína, R$ 75 em notas diversas.

Foi dada voz de prisão e em seguida foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça após o término da ocorrência.

Apreensões:

75 porções de maconha (221 gr)

38 pedras de crack (67 gr)

15 eppendorfs e 11 sacos zip lock de cocaína (37 gr)

R$ 75 em notas diversas

01 caderno de anotações

01 rolo de plástico filme

01 caixa bag ifood

01 celular positivo