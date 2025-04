Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra a enteada

Nesta segunda-feira, dia 07 de abril, por volta das 21h50min, Policiais Militares de Itapeva foram acionados para atendimento de ocorrência de lesão corporal. Pelo local, constataram uma mulher com um ferimento na mão causado por arma branca, cujo autor seria seu padrasto. A vítima foi socorrida e após conduzida ao Plantão Policial, e durante diligências o autor foi localizado e preso pela equipe do Comando Força Patrulha e conduzido ao Plantão Policial, onde também se encontrava a genitora da vítima, a qual apresentou medida protetiva em desfavor do autor.

O indivíduo foi autuado pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.