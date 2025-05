Indivíduo é preso por homicídio no bairro Amarela Velha

No sábado (24), durante atendimento de ocorrência de homicídio pelo bairro Amarela Velha, zona rural no município de Itapeva, policiais militares efetuaram a prisão de um homem, supostamente autor do crime. De acordo com as informações, a vítima foi atingida por uma facada na região do tórax. Munícipes acionaram a Polícia e o SAMU esteve no local, constatando o óbito.

O indivíduo preso foi conduzido ao Plantão Policial de Itapeva/SP, e por estar com um corte contundente foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, onde aguardou alta médica, sob escolta, para ser reconduzido ao Plantão Policial e ficar à disposição da Justiça. O caso seguirá em investigação.