Polícia Militar prende indivíduo por furto e roubo em Nova Campina

Nesta sexta-feira (21), por volta das 01h30, pelo município de Nova Campina, a equipe policial-militar obteve êxito em prender um homem pela prática do crime de furto.

O autor foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e a rés furtiva (duas rodas de veículo) foi restituída à vítima.

Na quinta (20), aproximadamente às 18h35, este mesmo indivíduo havia cometido um crime de roubo, onde, em posse de uma faca, veio a subtrair da vítima uma carteira com aproximadamente R$500 (quinhentos reais).

Após a detenção pela prática do crime de furto, foi realizado contato com a vítima do roubo, a qual o reconheceu como sendo o autor.

Diante dos fatos, foi dado ciência do ocorrido à Autoridade de Polícia Judiciária, a qual também o autuou pela prática do crime de roubo.