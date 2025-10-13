Homem é preso por estupro de vulnerável em Buri

Um homem foi preso uma área rural de Buri (SP), suspeito de estupro de vulnerável. A prisão é resultado de uma investigação iniciada após o registro de um boletim de ocorrência denunciando o crime.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça após análise das evidências reunidas na fase inicial da apuração. Com a ordem judicial em mãos, os policiais realizaram diligências que levaram à localização do suspeito na zona rural da cidade na sexta-feira (10).

O homem, que não teve a identidade revelada para preservar a vítima, foi levado à delegacia para as providências legais. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.

A Polícia Civil reforçou a importância de denúncias em casos de violência sexual e ressaltou que as vítimas têm direito a sigilo e proteção.

(Via portal g1 Itapetininga/ Imagem Polícia Civil)