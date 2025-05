Indivíduo é preso por posse ilegal de arma de fogo em Taquarivaí

Na noite de domingo (11), Policiais Militares de Taquarivaí, durante atendimento de ocorrência de desinteligência em um bairro rural daquela cidade, foram informados que indivíduos possuíam arma de fogo em suas residências. Os sujeitos foram abordados e nada foi encontrado com eles, porém ao averiguarem as residências, foi localizada em uma delas uma espingarda calibre 36 com numeração ilegível e diversas munições de calibres .36, .22, .357 e .38 bem como dois potes contendo pólvora. O indivíduo foi preso e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões:

1 espingarda cal. 36

11 munições cal. 36

1 munição cal. 38

85 munições cal. 22

2 munições cal. 357

2 potes de pólvora