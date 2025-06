Prevenção do câncer de mama será tema de evento realizado para mulheres do campo em Taquarivaí

Iniciativa do Sebrae-SP, FAESP e Senar oferecerá 50 exames de mamografia para as participantes.

O Sebrae-SP, juntamente com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), Senar, Secretaria da Mulher do Governo Estadual e Prefeitura Municipal, realizam no próximo dia 11 de junho, às 9h30, a ação ‘Semear e Cuidar, que ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, localizado à Rua Ana Caetano de Souza, 110, Centro de Taquarivaí.

O evento faz parte do projeto Semeadoras do Agro, que conta também com a participação do Sebrae Delas, Pense Rosa, Orientavida, América Amigas e Sindicato Rural de Buri. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/13LzqNDgRX.

Durante a ação, as participantes terão palestras com Juliana Farah, presidente das Semeadoras do Agro da FAESP, com uma especialista em Saúde da Mulher e o Sebrae-SP fará uma dinâmica talk show sobre autoconhecimento, com o intuito de dizer que a mulher deve ser cuidada e deve se cuidar para depois cuidar das outras pessoas. Na ocasião, também serão realizados 50 exames de mamografia com as participantes e se preciso encaminhamento com especialista.

Ana Karla Gussão, analista de negócios do Sebrae-SP, destaca que esta ação marca o início de um ciclo de palestras. “Este é apenas o primeiro de três encontros, cada uma abordando temas voltados à agricultura familiar e ao empoderamento da mulher nos negócios. As mulheres empreendedoras têm se destacado em todas as áreas da agricultura, trazendo novas perspectivas e soluções para os desafios do setor”, afirma.

Sobre o Semeadoras do Agro

O projeto Semeadoras do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), vem transformando a realidade das mulheres do agronegócio desde sua criação, em 8 de março de 2022. Com a missão de dar visibilidade às mulheres do campo e capacitá-las para o empreendedorismo, a iniciativa cresceu exponencialmente e já impactou milhares de mulheres em diversas regiões do estado.

O projeto Semeadoras do Agro estrutura-se em quatro módulos que promovem a capacitação das mulheres do agronegócio. Cada um deles tem um foco específico, abrangendo desde o resgate da autoestima até a gestão e comercialização de produtos agropecuários.

Além disso, o projeto também enfatiza a saúde feminina no campo, incluindo palestras sobre prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, em parceria com o Sebrae-SP e o programa Sebrae Delas.

(Via Sebrae SP)