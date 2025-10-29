Três suspeitos são presos após tentativa de roubo em residência de idoso em Itapeva

Durante a ação, o idoso permaneceu trancado em um dos cômodos até a chegada da polícia.

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar durante uma tentativa de roubo a uma residência em Itapeva (SP), na madrugada desta terça-feira (28). A vítima, um idoso, conseguiu se trancar em um quarto e não ficou ferida.

De acordo com a PM, equipes da Rota Noturna foram acionadas após denúncias de que o crime estava em andamento. Ao chegar ao endereço, os policiais localizaram um dos suspeitos do lado de fora e outros dois dentro da casa, que havia sido arrombada.

Os criminosos já separavam objetos da vítima e pretendiam colocá-los em um carro para a fuga. Um quarto homem foi encontrado em um veículo de apoio estacionado em uma rua próxima. O automóvel estava com placas trocadas.

Ainda segundo a PM, há indícios de que um prestador de serviço, responsável pela instalação de câmeras de segurança na residência, tenha repassado informações sobre a rotina do morador e a presença de bens de valor no local.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Itapeva. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

(Imagem: Polícia Civil)