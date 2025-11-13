Polícia prende ex-namorado que confessou matar mulher asfixiada em Buri

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (11), o ex-namorado suspeito de estuprar e matar asfixiada Ana Carolina de Oliveira, de 38 anos, em Buri (SP). O crime aconteceu no domingo (9), na Vila Rosa.

O homem, identificado como Marcelo Dantas de Queiroz, confessou o crime e disse à polícia que matou Ana Carolina após uma discussão.

O g1 obteve acesso ao pedido de prisão temporária do homem. Testemunhas relataram à polícia que o suspeito e a vítima já tiveram um relacionamento.

Também há relatos, preliminares, do perito técnico do Instituto de Criminalística apontando que a vítima teria sido estuprada e, posteriormente asfixiada.

O suspeito teve a prisão temporária de 30 dias decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O prazo pode ser prorrogado.

Relembre o caso

Ana Carolina foi encontrada morta em cima de uma cama na Vila Rosa, em Buri, no domingo (9). A morte foi constatada pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Testemunhas relataram que, durante a madrugada, foram ouvidos barulhos de som alto e vozes vindas da casa, que pararam minutos depois, quando uma pessoa foi vista saindo do imóvel.

Exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) e pelo Instituto de Criminalística (IC) apontaram que a vítima havia sofrido violência sexual e sido asfixiada antes de morrer. Ana Carolina foi sepultada no Cemitério Municipal.

O caso segue sendo investigado pela delegacia de Buri.

(Via portal g1)